Регулятор также изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке на более краткий.

Банк России с февраля 2024 года начнет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке, следует из сообщения регулятора."Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки. Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель - детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России", - сообщил ЦБ РФ.Отмечается, что резюме будет публиковаться с февраля 2024 года на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. Также регулятор изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Он станет более кратким.ЦБ отмечает, что резюме будет отражать обсуждение решения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров Банка России. "Резюме будет содержать позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами "за" и "против", обоснование принятого решения. Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения", - сообщает регулятор. В опорные раунды одновременно с пресс-релизом Банк России будет публиковать среднесрочный макроэкономический прогноз.При этом формат и время пресс-конференции председателя Банка России не изменятся: она будет проводиться в 15:00 мск в день принятия решения по ключевой ставке. "Обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в докладе о денежно-кредитной политике, поэтому его публикация будет прекращена", - отмечает ЦБ.Первое заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке в 2024 году запланировано на 16 февраля.