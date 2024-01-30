Домашнего скандалиста во Владимирской области будут судить за удар полицейского в лицо. Следствием...

Домашнего скандалиста во Владимирской области будут судить за удар полицейского в лицо.Следствием установлено, что в ноябре 2023 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кольчугинскому району прибыл по сообщению жительницы Кольчугино о хулиганских действиях ее сожителя.Он в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью и разбил стекло в квартире. Сотрудник полиции потребовал от мужчины проследовать с ним для разбирательства, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Однако обвиняемый, уже на улице, нанес ему удар по лицу.Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд.Фото: pixfuel.com