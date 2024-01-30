Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова рассказала о мероприятиях, посвященных празднованию...

Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова рассказала о мероприятиях, посвященных празднованию тысячелетия древнего городаЧуть больше полугода остаётся до официального празднования тысячелетия Суздаля. Мероприятия в древнем городе начнутся 9-го августа, завершатся - 11-го числа. Но только этими днями культурная и спортивная афиша города не ограничится.График мероприятий составили на весь праздничный год - ближайшим событием станет Масленица. Какая программа составлена для гостей города и самих суздальчан?В интервью Вестям рассказала глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.