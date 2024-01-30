С начала года Мострансавто вывело более 100 новых автобусов на маршруты в Московской области, власти региона намерены каждый год закупать более 1000 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Подмосковья во время проверки работы Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).

С начала года "Мострансавто" вывело более 100 новых автобусов на маршруты в Московской области, власти региона намерены каждый год закупать более 1000 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Подмосковья во время проверки работы Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).«Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1000 автобусов. В 2023-м приобрели 1300, в этом планируем еще 1100. Мы прекратили покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов», – подчеркнул Воробьев.В этом году в Видновское ПАТП планируют поставить порядка 30-40 новых транспортных средств. При этом средний возраст автобуса в парке предприятия составляет 5 лет.Отмечается, что водителям компании «Мострансавто» региональные власти также предоставляют месячные компенсации (9 тыс. рублей в месяц) за аренду жилья в качестве альтернативы общежитию.Средняя зарплата таких работников в Подмосковье превышает 100 тыс. рублей, а водителям из других регионов дают материальную помощь в первые три месяца. Кроме того, водителям предоставляется сезонная форменная одежда, отпуск продолжительностью до 42 дней, а также путевки на летний отдых для детей.