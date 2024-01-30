Итогом многодневного пьянства во Владимирской области стала смерть женщины от побоев. Следствием...

Итогом многодневного пьянства во Владимирской области стала смерть женщины от побоев.Следствием установлено, что в июле 38-летний мужчина в поселке Головино вместе со своей 48-летненй знакомой несколько дней распивали спиртное у нее дома.В какой-то момент женщине позвонил её знакомый, что не понравилось обвиняемому. Из ревности злоумышленник разбил её телефон, а затем нанёс ей не менее 6 ударов руками и ногой по голове, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После чего они продолжили пить. На следующий день мужчина ушел, а потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась.Тревогу забила мать погибшей, она пришла в квартиру, где и обнаружила тело, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Тем временем, обвиняемый узнал, что его приятельница скончалась. Испугавшись, он уехал во Владимир, но вскоре был задержан.Уголовное дело передано в суд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.