Из горящей гостиницы ночью во Владимирской области было эвакуировано 11 человек. Сегодня, 30...

Из горящей гостиницы ночью во Владимирской области было эвакуировано 11 человек.Сегодня, 30 января, в 2 часа 19 минут поступил сигнал о возгорании в гостевом доме на улице Первомайская в Киржаче.По предварительным данным, площадь очага пожара 30 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Было эвакуировано 11 человек.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области.