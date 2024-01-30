Об этом рассказали в пресс-службе Киржачского районного суда.

Из Киржача выдворили 24 уроженцев центральной Азии. Кроме того, им назначено административное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе Киржачского районного суда.Дело в том, что с 22 по 26 января в суд поступило 25 дел об административном правонарушении иностранных граждан. Ими оказались узбекистанцы, таджикистанцы, туркменистанцы и азербайджанцы. Они нарушили режим пребывания на территории РФ, то есть, не уехали на свою Родину после окончания срока временного пребывания.Правонарушителям назначен штраф и выдворение за пределы страны в форме принудительного выезда.