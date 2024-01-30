Какие проекты представили ребята из Владимирской области на межрегиональном конкурсе «АРТдиз -...

Какие проекты представили ребята из Владимирской области на межрегиональном конкурсе «АРТдиз - Владимир 2024»?В областном центре, на базе Кванториума прошел межрегиональный дизайн-конкурс «АРТдиз - Владимир 2024».Его участниками стали ребята от двенадцати до восемнадцати лет. Всего их было 72- ребята создавали арт-объекты для городов страны.- Мы популяризируем город Калининград. Потому что мы считаем, что у него очень интересная история. Очень много архитектурных памятников и мы считаем, что людям было бы интересно узнать о нём побольше.Школьники и студенты придумывали проекты малых архитектурных форм, готовили их макеты и информационные буклеты. Ребята работали командами по 6 человек, у каждой своя специализация. Например, графический и промышленный дизайн, прототипирование и так далее. Конкурс продолжался в течение пяти дней.Среди самых интересных проектов «Легенды Калининграда» - турмаршрут рассказывающий о хомлинах – сказочных мифических персонажах Балтики, «Легенды и мифы Нижнего Новгорода».Ребята из Владимирской области разработали турмаршрут для любителей кинематографа в Юрьеве-Польском и концепцию продвижения Владимира как одного из центров Золотого кольца России.Арина Цветкова, участница конкурса:- Мы создаём в редакторе модель - сам путеводитель. Его можно посмотреть на компьютере. Это внутренняя часть.