Какие задачи на сезон ставит новый тренер футбольного клуба Торпедо - Владимир? У владимирского...

Какие задачи на сезон ставит новый тренер футбольного клуба "Торпедо - Владимир"?У владимирского "Торпедо" новый тренер. Черно-белых возглавил воспитанник нашего футбола, бывший защитник сборной России Денис Евсиков. На первой пресс-конференции новый наставник команды рассказал о своих задачах на сезон.Денис Евсиков, главный тренер команды футбольного клуба "Торпедо - Владимир"- Футбол профессиональный-прежде всего результат и болельщиков можно вернуть, показав результат хороший. Качественный скачок сделан. Здесь футболисты собраны с большинством с которыми я либо работал, либо я их хорошо знаю. Поэтому приглашены именно эти люди . У меня нет сомнений, с нашей тренерской помощью именно эти люди смогут показать этот результат, который нам нужен.Денис Евсиков - воспитанник владимирского футбола. Чемпион России в составе московского ЦСКА. Также выступал за столичный Локомотив. На его счету 4 матча за сборную России.В 2015 году перешел на тренерскую работу. По словам Евсикова, Торпедо подпишет в межсезонье несколько новичков.В министерстве физической культуры и спорта считают, что новому тренеру удастся вернуть владимирскому футболу былую популярность.