На линии 23-го маршрута во Владимире появится больше автобусов На улицы областного центра в...

На линии 23-го маршрута во Владимире появится больше автобусовНа улицы областного центра в ближайшее время на линии выйдет больше автобусов 23-го маршрута.На который больше всего нареканий у владимирцев. До недавнего времени автобус ходил стабильно, с небольшими интервалами, сейчас же, по словам перевозчика-частника, у него нехватка водителей - интервалы между автобусами увеличились И, например, детям, которые занимаются в ДТЮ, приходилось подолгу стоять на морозе в ожидании.ИП Тимофеев пообещал исправить ситуацию - дополнительный транспорт у перевозчика есть, осталось решить вопрос с водителями.А по Рпенскому проезду скоро пустят первые автобусы второго маршрута. На трассе для пассажиров установят две остановки. Заезжать на улицу Егорова они не будут.В мэрии посчитали, что для этого достаточно 21-го маршрута.