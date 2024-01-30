На оттепели во Владимирской области повлияет малоактивный фронтальный раздел.
В среду, 31...
На оттепели во Владимирской области повлияет "малоактивный фронтальный раздел".
В среду, 31 января, на погоду региона 33 окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с севера на юг на фоне высокого атмосферного давления.
Поэтому будет облачно, местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица.
Температура воздуха -2…+3°.
Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что выше нормы.
Фото: Connor Home on Unsplash