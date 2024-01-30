Начальник отдела областного Управления МВД Илья Моисеев рассказал, почему преступления, связанные с...

Начальник отдела областного Управления МВД Илья Моисеев рассказал, почему преступления, связанные с дистанционным мошенничеством сложно раскрытьМиллиард рублей за год Отдали владимирцы дистанционным мошенникам. Аферисты идут в ногу со временем. Когда легенды про родственников, попавших в ДТП, уже не действуют, переходят к байкам про криптовалюту и обещаниям мгновенной прибыли.Как мошенники неделями удерживают людей на связи, обчищая до копейки? Какой суммы достаточно для возбуждения уголовного дела? И почему эти преступления сложно раскрыть?Поговорили с начальником отдела областного Управления МВД Ильёй Моисеевым.