Народные приметы на 31 января. Как защитить свой дом от неприятностей в Афанасьев день? В среду,...

Народные приметы на 31 января. Как защитить свой дом от неприятностей в Афанасьев день?В среду, 31 января 2024 года Православная церковь чтит память Афанасия Великого ‒ одного из греческих отцов церкви. В народном календаре у славян этот день получил название Афанасий Ломонос. Обычно за окно стоит холодная погода.Считается, что 31 января начинаются Афанасьевские морозы. Однако они не настолько сильные, как Тимофеевские, которых ожидали в феврале.На Афанасьев день наши предки изгоняли ведьм. Считалось, что в этот период они летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Поэтому хозяева, к которым «повадились летать ведьмы», приглашали деревенских колдунов.Что можно и нельзя делать в Афанасьев день?На Руси в этот день принято было изгонять ведьм. Считалось, что после шабаша они влетали в дома через печные трубы, а потому перед сном читались заговоры от всего дурного: нечисти, врагов и недобрых помыслов.Лучше перенести дела, требующие точности и продуманности, так как, если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.Нельзя на 31 января назначать крестины мальчика – в будущем у него могут возникнуть проблемы с мужским здоровьем.Приметами не разрешается на Афанасия Ломоноса переезжать, поскольку из прежнего дома все невзгоды перейдут в новое жилище, тем более, если не позвать с собой Домового. Поэтому, чтобы защитить свой новый дом от неприятностей, всегда надо с собой звать своего маленького домашнего духа.Не стоит в день Афанасия Ломоноса планировать поездки в лес или на рыбалку, – можно так заплутать, что домой дороги никогда не найти.Запрещается отмечать новоселье – по примете, хозяев в новом жилище ожидают скандалы и раздоры, а также могут возникнуть проблемы с деньгами.Приметы погоды на 31 января 2024 годаСережки у луны – к морозу и пурге.Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.Оттепель на Афанасия – к ненастному лету и плохому урожаю картофеля.Вороны стаями кружатся и чистый закат – к длительному похолоданию.Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.Круг возле месяца и солнца – к ещё большим морозам.Фото: freepik.com