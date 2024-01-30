О чем еще спросили журналисты прокурора Владимирской области Ивана Грибова в ходе итоговой...

О чем еще спросили журналисты прокурора Владимирской области Ивана Грибова в ходе итоговой пресс-конференции?Тему уборки - снега и мусора - в ходе итоговой пресс-конференции затронул и прокурор области Иван Грибов. Надзор за работой коммунальщиков - одно из направлений работы ведомства. Подробности - у Анастасии Сахаровой."Город не ухожен", а январь "буйный во всех смыслах". Так Иван Грибов оценивает ситуацию с уборкой мусора и снега во Владимире. Более 150 штрафов схлопотали коммунальщики только за неубранные сугробы. Снег, по словам прокурора, будто "перебрасывают туда-сюда".Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Всё как в том анекдоте про пожарных. Всё бы хорошо. Но когда пожар - хоть увольняйся. Тоже самое у нас с этими уборщиками снега. Казалось бы, регион Владимиру выделил 23 единицы дополнительной техники, должна была работа улучшиться. Но что-то списали. Всё же работа неудовлетворительная. Мы видим, что тротуары даже в центре - не чистятся."Бардаком" Грибов назвал и ситуацию на рынке пассажирских перевозок. Нарушение интервалов движения, отсутствие тревожных кнопок и недоступность для маломобильных граждан - три вида нарушений, которые выявляли у перевозчиков. Все привлечены к ответственности, но несмотря на внушительные штрафы, график все равно нарушают.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- У меня и работники опаздывали на работу из-за того, что общественный транспорт плохо ходил. Причины опять, как вы правильно сказали, администрация нам традиционные приводит - что транспорт где-то сломался. Вроде бы закупили большое количество новой техники. А старую списали. Опять не произошло радикального прорыва.Также Иван Грибов держит на личном контроле вопрос с обеспечением жильем дольщиков жилкомплексов на Верхней Дуброве. Первый арбитражный апелляционный суд отказывался признавать Игоря Другова банкротом. А жители не хотели составлять иски. Им нужны были не деньги от фирмы, а ключи от квартир. И именно благодаря слаженной работе прокуратуры и губернатора, дело сдвинулось. Регион выделит средства на достройку домов.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Мы проанализировали всю хозяйствующую деятельность Другова, привлекали налоговую инспекцию. Совместно с правительством нашим отрабатывали ситуацию. Нашли судебную практику. И сумели доказать суду, что этот "Интерстрой плюс" - предприятие банкрот. И суд согласился с нашими аргументами.Обсудили и реконструкцию владимирского драмтеатра. Сроки сдачи объекта снова сдвинуты из-за проблем с закупкой оборудования. Иван Грибов отметил, что в театр для проверки прокуратуру пока никто не приглашал.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Ссылались на то, что это объективные причины, поймите нас - мы ищем оборудование, хорошее оборудование. Мы должны перепроверить. Потому что те сигналы, которые мы получаем, в том числе от вас, показывают, что процесс уже достаточно затянулся.К слову, в прокуратуре контролируют все госконтракты. И нарушений сегодня по ним - около полутора тысяч. Прокурор уверяет: нарушители понесут наказание.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"