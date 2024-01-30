Об этом пишут сотрудники пресс-службы прокураты Владимирской области.

Похитивший деньги у пенсионерки из Александрова мошенник сел на два года. Об этом пишут сотрудники пресс-службы прокураты Владимирской области.Инцидент произошёл в июле 2023 года. Тогда аферист позвонил жительнице Александрова и сообщил, что её дочь попала по своей вине в ДТП. Чтобы избежать уголовки мужчина предложил пенсионерке заплатить 200 тысяч рублей. Та согласилась и передала деньги таксисту. Таксист ничего не знал и отдал средства мошеннику. Тот же перевёл часть денег неустановленному лицу, так как действовали они в сговоре.Осуждённый позднее вернул 82-летней женщине все деньги, ему назначено лишение свободы на два года с заменой наказания на принудительные работы. Пока что приговор не вступил в законную силу.