Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Пожарные полностью ликвидировали возгорание на улице Гиляровского. Об этом сообщило Агентство городской новостей "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.Пожар произошел на втором этаже реконструируемого здания. Горели строительные материалы.Спасатели локализовали огонь на площади 10 квадратных метров. С кровли здания сняли двух человек.Ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщения об аварии в Троицком и Новомосковском административных округах. В пресс-службе заявили, что все системы энергоснабжения работают в штатном режиме. На опубликованных в Сети кадрах видны последствия короткого замыкания кабеля. Неполадка оперативно устранена.