Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на улице Гиляровского. Об этом сообщило Агентство городской новостей "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.
Пожар произошел на втором этаже реконструируемого здания. Горели строительные материалы.
Спасатели локализовали огонь на площади 10 квадратных метров. С кровли здания сняли двух человек.
Ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщения об аварии в Троицком и Новомосковском административных округах. В пресс-службе заявили, что все системы энергоснабжения работают в штатном режиме. На опубликованных в Сети кадрах видны последствия короткого замыкания кабеля. Неполадка оперативно устранена.