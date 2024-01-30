Правительство Владимирской области утвердило план ремонта дорог на 2024 Региональное правительство...

Правительство Владимирской области утвердило план ремонта дорог на 2024Региональное правительство утвердило план ремонта дорог на этот год. К нормативному состоянию собираются привести 100 километров дорожного полотна и 7 мостов.Работы будут оплачены из федерального и областного бюджетов. Но в какую сумму обойдётся весь ремонт, пока не сообщается. Самый большой объём работ запланирован на 25-ти километровом участке трассы Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский.Дополнительно на дорогах региона установят 20 комплексов фото и видеофиксации - за счёт средств из областного бюджета.