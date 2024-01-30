Громкое дело, которое не дает близким Алексея Баталова жить спокойно, до сих пор не подошло к логическому завершению.

Громкое дело, которое не дает близким Алексея Баталова жить спокойно, до сих пор не подошло к логическому завершению.Знаменитый актер, воплотивший в кино десятки запоминающихся ролей, покинул нас в 2017 году. Грядущим летом исполнится семь лет со дня его смерти. Очевидно, Алексей Владимирович очень не хотел бы, чтобы его близкие переживали из-за утраты и мучились от горя. И уж тем более артисту было бы больно знать о тех судебных разбирательствах, которые разгорелись вскоре после его кончины.Как известно, в 2020 году вдова Алексея Баталова выступила с обвинениями против бывших друзей семьи – актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Стало известно, что пара обманным путем присвоила себе имущество покойного артиста и завладела 20 миллионами рублей, хранившихся на его счетах. Кроме того, обвиняемым по делу стал нотариус Дмитрий Бублий, который и помог супругам оформить поддельные документы.Спустя долгие месяцы разбирательств и судов Баталовы добились того, чтобы их обидчиков признали виновными. Многие переживавшие за судьбу близких актера ждали, что справедливость восторжествует. Но пока семья покойного артиста так и не получила похищенные мошенниками 20 миллионов рублей.Как рассказывает адвокат семьи Татьяна Киреенко, сейчас суд рассматривает апелляционные жалобы по уголовному делу. По словам защитника Баталовых, с вынесенным приговором не согласны обе стороны. Близкие артиста считают, что им может угрожать опасность, ведь одна из обвиняемых, Дрожжина, осталась на свободе.Кроме того, как поделилась адвокат, из всей похищенной суммы пара вернула родным Алексея Баталова лишь 20 тысяч рублей. Последний платеж, по ее словам, составил 13,5 рублей."Тогда как в суде мы доказали, что траты со счетов Баталовых были нецелевые", – цитирует защитника семьи источник.А ранее "Дни.ру" , что наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру.