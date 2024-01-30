Проигравший во Владимире все деньги приезжий ограбил ювелирный салон, но неудачно...

Проигравший во Владимире все деньги приезжий ограбил ювелирный салон, но неудачно поскользнулся.Установлено, что в декабре 2023 года неоднократно судимый 30-летний житель Ивановской области направлялся в столицу на заработки. Но решил задержаться во Владимире, где быстро проиграл на ставках все деньги, которые взял с собой.Увидев ювелирный магазин, он прикинулся покупателем и попросил продавца показать ему один из золотых браслетов. А когда тот достал из витрины планшет с золотом, выхватил его и попытался скрыться, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Продавец бросился преследовать похитителя, и, когда тот поскользнулся и упал на снег, задержал злоумышленника. Несмотря на то, ч о получил от него несколько чувствительных ударов.Уголовное дело направлено во Фрунзенский райсуд.Фото: Nataliya Melnychuk on Unsplash