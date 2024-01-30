Областной прокурор пообещал “поработать” над информацией “Шестого канала” о ходе реставрации Золотых ворот. 29 января Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Областной прокурор пообещал “поработать” над информацией “Шестого канала” о ходе реставрации Золотых ворот. 29 января Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Среди обсуждаемых тем оказались проблемы сохранности памятников культурного наследия. Наш телеканал обратил внимание главы надзорного ведомства на проводимую реставрацию белокаменного памятника древнерусского зодчества 12 века. Еще в прошлом году на сайте Авито