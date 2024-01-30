Областной прокурор пообещал “поработать” над информацией “Шестого канала” о ходе реставрации Золотых ворот. 29 января Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2024-prokuror-oblasti-proverit-informaciyu-shestogo-kanala-o-tom-chto-na-restavraciyu-zolotyx-vorot-mogut-nanimat-lyudej-s-ulicy.html" target="_blank">Прокурор области проверит информацию “Шестого канала” о том, что на реставрацию Золотых ворот могут нанимать людей с улицы</a> - Областной прокурор пообещал “поработать” над информацией “Шестого канала” о ходе реставрации Золотых ворот. 29 января Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года.
[url=https://33live.ru/novosti/30-01-2024-prokuror-oblasti-proverit-informaciyu-shestogo-kanala-o-tom-chto-na-restavraciyu-zolotyx-vorot-mogut-nanimat-lyudej-s-ulicy.html]Прокурор области проверит информацию “Шестого канала” о том, что на реставрацию Золотых ворот могут нанимать людей с улицы[/url] - Областной прокурор пообещал “поработать” над информацией “Шестого канала” о ходе реставрации Золотых ворот. 29 января Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года.