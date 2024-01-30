Жителя Кольчугино обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Полицейский пришел в квартиру, чтобы остановить хулигана. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент

Жителя Кольчугино обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Полицейский пришел в квартиру, чтобы остановить хулигана. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел в ноябре 2023 года. В правоохранительные органы позвонила женщина и пожаловалась на своего сожителя. Тот пришел домой пьяным и начал разносить квартиру – ругался матом и разбил стекло. На место прибыл