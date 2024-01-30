СУ СК России по Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении мужчины.

Пьяный кольчугинец ударил в лицо участковому уполномоченному полиции. СУ СК России по Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении мужчины.Дело было ещё в ноябре прошлого года. Полицейский прибыл после звонка жительницы Кольчугино. По её словам, сожитель в состоянии опьянения начал буянить и бить окна в квартире. Участковый потребовал от разъярённого мужчины пройти в отдел для разбирательства, но тот не хотел никуда ехать и дал сотруднику полиции в челюсть.Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд. Впереди утверждение обвинительного заключения.