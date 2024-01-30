Учителя и школьники из Порецкой школы решили помогать детям, которые родились весом меньше 2,5 килограммов. Об акции «Привет, малыш» рассказали в правительстве области. Волонтеры дружно

Учителя и школьники из Порецкой школы решили помогать детям, которые родились весом меньше 2,5 килограммов. Об акции «Привет, малыш» рассказали в правительстве области. Волонтеры дружно взялись за спицы и крючки и стали вязать пледы, шапочки и носочки для недоношенных новорожденных. 29 теплых изделий уже передали в отделения реанимации и патологии новорождённых ОДКБ в крещенский сочельник.