Ситуацию с уборкой снега во Владимире обсудили на оперативном совещании у губернатора Александра...

Ситуацию с уборкой снега во Владимире обсудили на оперативном совещании у губернатора Александра АвдееваИз областной столицы коммунальные службы ежедневно вывозят более двухсот самосвалов снега, но жалобы продолжают сыпаться. Сугробы и отвалы сужают дороги, препятствуют свободному проезду автотранспорта аварийных и экстренных служб.Проблему должна решить так называемая малая механизация. Специализированные бригады будут работать там, где не справляется крупногабаритная техника.Также глава региона Александр Авдеев обратил внимание на работу с кадрами. Производительность на одного человека должна быть существенно выше. В том числе благодаря современной отечественной технике.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Малая техника, погрузчики, которые могут мобильно и быстро расчистить и пройтись по тротуарам по узким, по въездам во дворы и съезды. Быстренько заехать, раскидать все хотя бы на обочину. Не на тротуар, а на обочину. Это важно не только для Владимира, но и для других городов и районов.