Смотрите Вести в 14.30: как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной...

Смотрите "Вести" в 14.30: как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной владимирской семьиЖить нельзя расселить- Канализация нерабочая, крыша течет, фасад разваливается. Почему мэрия Владимира не признает аварийным столетний дом на Большой Нижегородской?С небес на землю- Тренировки на высоте - с парашютом и без. Спасатели отрабатывают навыки десантирования в Суздальском районе.Под рёв мотора- И теперь колесит по России. Как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной владимирской семьи?