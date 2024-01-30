Смотрите Вести в 14.30: как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной...
Смотрите "Вести" в 14.30: как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной владимирской семьи
Жить нельзя расселить
- Канализация нерабочая, крыша течет, фасад разваливается. Почему мэрия Владимира не признает аварийным столетний дом на Большой Нижегородской?
С небес на землю
- Тренировки на высоте - с парашютом и без. Спасатели отрабатывают навыки десантирования в Суздальском районе.
Под рёв мотора
- И теперь колесит по России. Как мотоциклы и путешествия стали общим хобби для многодетной владимирской семьи?