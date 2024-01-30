На доходы от туризма в Москве можно построить около 70 школ.

На доходы от туризма в Москве можно построить около 70 школ.В условиях санкций и внешнего давления Москва продолжает развивать туристическую сферу. В прошлом году город посетили более 24,5 миллиона гостей, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин."Объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 г", – подчеркнул мэр.По словам Собянина, в бюджет Москвы поступит 178 миллиардов рублей от туризма. На эти средства можно построить около 70 школ или 16 километров линий метро.Основной туристический поток в Москву пришелся на российские регионы – 22 миллиона человек. Из-за границы в столицу прибыли 2,3 миллиона туристов.Лидером по турпотоку стал Китай. Также Москву активно посещают жители Индии, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Катара.Особой популярностью у гостей пользуются фестивали. Так, в зимние праздники Москву посетили 4,3 миллиона человек – в два раза больше, чем в прошлом. Гости побывали на площадках фестивалей "Путешествие в Рождество" и "Усадьбы Москвы. Зима"."До нового туристического сезона уже рукой подать. Уверен, что сможем провести его на столь же высоком уровне", – резюмировал мэр.Период восстановления московской туристической индустрии практически завершился, ранее Собянин. За летний сезон 2023 года город посетили 7,1 миллиона туристов – на 17% больше, чем за аналогичный период 2022-го.