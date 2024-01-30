Супруги Александровы из Владимира рассказали о семейном экстремальном хобби В год Семьи мы будем...

Супруги Александровы из Владимира рассказали о семейном экстремальном хоббиВ год Семьи мы будем знакомить вас с разными семьями и династиями. Сегодня расскажем о супругах Александровых из Владимира. Их хобби - мотоциклы и путешествия. У них в гостях побывала моя коллега, Вера Куликова.Первым в его взрослой жизни мотоциклом был китаец "Дельта". Потом, рассказывает Александр Александров, появился более серьезный "Кавасаки Вулкан". У байков, как и у породистых животных, есть родословная.Александр Александров, байкер:- Осматривают, готовят. Рейтинг есть. История его и привозится.Этот мотоцикл Александр приобрел на аукционе. Пробег был 10 тысяч километров: до покупки "Кавасаки Вулкан" 4 года колесил по Америке. На нём в 2019-м байкер совершил свое первое далёкое путешествие : это была Грузия. Проехал шесть с половиной тысяч километров.Александр Александров, байкер:- Практически всю Грузию я объездил как по равнинным частям. Их мало, правда, около моря так и по перевалам, по горам. Тоже она Грузия разнообразна. Там есть тропики, субтропики. Сверху как бы альпийские луга. Очень доброжелательные люди.Пока Александр, оседлав железного коня, мчался в Грузию на мотоцикле, его семья - жена и семилетние двойняшки - летела к нему на самолете. Марина с мальчишками поселилась в замечательном местечке Цихисдзири, в Аджарии.Марина Александрова, многодетная мама:- В Грузии очень любят женщин с детьми. Нас просто с рук на руки передавали и мы можно сказать нигде не испытывали. Можно было встать на безлюдной дороге и тебя подберут, довезут, все сделают. Очень теплое отношение с улыбками.Мальчишкам Саше и Володе 8 марта будет 12. Двойняшки разные по темпераменту. Саша - шустрый, ему постоянно нужна смена занятий. Вова напротив. Спокойный, любит помечтать в одиночку, поэтому на двери его комнаты и висит табличка: Саше вход воспрещён. Но на самом деле, братья не могут жить друг без друга!Саша Александров:- Мы один раз поссорились и он ее до сих пор не отклеил! Но так все окей.Папино увлечение мотоциклами передалось и мальчишкам. Но пока в их распоряжении велосипеды. Байк - дело дорогое. Включая снаряжение- Опять же экономить здесь нельзя, потому что здесь все специальное, везде вкладки. На спине там.Кожаный жилет, куртка, шлем, гарнитура для него, перчатки, обувь - около трехсот тысяч. Для детей экипировка еще дороже, но без нее нельзя. Безопасность - превыше всего!Александр Александров, байкер:- Эта куртка защищает и при падении. Жилет он очень толстый и, например, если камень прилетит, то в обычной одежде он может пробить просто на скорости.Братьев стали брать в путешествия, когда им исполнился год. Семья колесила тогда по Испании.Марина Александрова, многодетная мама:- У нас была такая ситуация в Мадриде. Мы случайно застряли на сутки и что делать. Мы, конечно, пошли гулять.Александровы путешествуют много и по России. Александр на байке, Марина с детьми на машине. Недавно посетили Свято-Белозерский монастырь и посмотрели фрески Дионисия. В семье еще две старших дочери Яна и Настя. Они уже взрослые и живут в разных городах.Саша Александров:- Можно к ним ездить, узнавать места разные. Недавно ездили к сестре в Москву. Водила нас в Музей лего , кафе и в еще одно и в кафе.Александровы чтят традиции. Марина создала даже музей семьи.Марина Александрова, многодетная мама:- Все вещи моей семьи и семьи моего мужа. Вот, например , вот этот стол дела Сашин прадед. Он был краснодеревщиком и жил в Юрьев-Польском.Родом Марина из Нижнего Новгорода. О малой родине напоминает хохлома. Изделия этого промысла есть там в каждом доме. А еще Марина потомственный журналист - как ее мама, дед и прадед. Говорит, самый ценный экспонат домашнего музея - фото всего семейства. Чтобы дети не забывали, частью какого большого рода они являются.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести- Владимир"