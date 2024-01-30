У 31-летнего жителя Ростовской области, который организовал нелегальные азартные игры в Александровском районе, отобрали полученный преступным путём доход.

У 31-летнего жителя Ростовской области, который организовал нелегальные азартные игры в Александровском районе, отобрали полученный преступным путём доход. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в 2017 и 2018 годах мужчина устроил проведение азартных игр в магазинах и кафе, хотя знал, что в 33-м регионе подобная деятельность запрещена.После обращения александровского городского прокурора Шолоховский районный суд Ростовской области взыскал с фигуранта 368 тыс. рублей в пользу государства.