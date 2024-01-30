Об этом стало известно на предсезонной пресс-конференции футбольного клуба.

У владимирского ФК «Торпедо» сменился главный тренер, им стал Денис Евсиков. Об этом стало известно на предсезонной пресс-конференции футбольного клуба.Новый тренер наших футболистов – уроженец Владимирской области. Когда-то он играл и за «ЦСКА», и за «Спартак-Нальчик». В 2003 году стал чемпионом, играя за «армейцев». Кроме того, мужчина выступал в составе сборной России.Тренировать он стал с 2015 года, успел поработать в команде «Строгино», «Коломна», «Химки-М» и «Долгопрудный».