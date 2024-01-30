Состав общественного транспорта постепенно обновляется в 12 муниципальных образованиях, сообщили в правительстве области. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по разным

Состав общественного транспорта постепенно обновляется в 12 муниципальных образованиях, сообщили в правительстве области. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по разным программам за 2023- 2024 год в регион суммарно поступит 207 единиц пассажирского транспорта. В том году уже закупили 145 новых автобусов и троллейбусов. В 2024 году в Ковров закупят 16 новых автобусов и 14