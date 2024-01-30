Там энергетики выявили 73 случая самовольного подключения к электросетям. Всего в области за прошлый год зафиксировано 229 таких случаев, сообщили в пресс-службе «Энергосбыт Волга». К слову,

Там энергетики выявили 73 случая самовольного подключения к электросетям. Всего в области за прошлый год зафиксировано 229 таких случаев, сообщили в пресс-службе «Энергосбыт Волга». К слову, больше 30 человек повторно самовольно подключились к электричеству, то есть их уже ловили до этого. Больше всего нарушений зафиксировано в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах: – Александровский район –