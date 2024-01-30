В многострадальном доме на Большой Нижегородской во Владимире прорвало канализацию Аварийное...

В многострадальном доме на Большой Нижегородской во Владимире прорвало канализациюАварийное здание будто само "вопит" о скорейшем сносе, но чиновникам до этого, похоже, нет дела. Администрация обжалует решение суда о немедленном расселении последних жильцов. С ними пообщалась Мария Артес.Пробираться сквозь мглу, чтобы попасть к себе домой. Эти кадры жильцы дома на Большой Нижегородской сняли на днях, когда в подвале в очередной раз прорвало трубу. Люди, кажется, готовы уже к любым коммунальным испытаниям. Трехэтажному зданию - сто пятьдесят лет. И его будущее - такое же туманное.- У нас постоянная проблема с канализацией. Засоры. Фонтан. Невозможно дышать!!!Павел Борисов рассказывает, аварийная бригада наведывается в гости чуть ли не каждую неделю. А управляющие компании меняются здесь, как перчатки. Так с начала зимы никто убирал снег во дворе и сосульки с крыши.Павел Борисов - житель дома:- Мы приедем - почистим. Проходим два дня - уже сил нету. Уже лично мне, инвалиду, пришлось эту сосульку сбивать.Разрушающийся фасад, текущая крыша, к проблемам добавился и прорыв канализационной трубы. Изначально дом был двухэтажным, рассказывает Авенир Куклев. Мужчина живет здесь с рождения. В сове время первый этаж признали аварийным. С тех пор и начались проблемы.Авенир Куклев - житель дома:- Канализация, отопление, водоснабжение все проходит по первому этажу. А коли оно проходит по первому этажу, а первый этаж - нежилой фонд, на них никто ничего не обращает.Жильцы неоднократно обращались во всевозможные инстанции. Экспертиза, которая проводилась в прошлом году, подтвердила износ. 81%!- В 1 подъезде, на 1 этаже в нежилом месте распространяется плесень черная, которая очень опасна для здоровья.Но даже такие официальные доказательства не смущают городскую администрацию. Мэрия сейчас оспаривает судебное решение о признании дома аварийным и немедленном расселении жильцов. Пока идет суд, комментировать ситуацию в горадминистрации не хотят.- Администрация города считает,что дом хороший, что экспертиза, которую новую провели,она не правда, нечестная была.Прокуроры - полностью на стороне собственников.Иван Грибов - прокурор Владимирской области:- Здесь судебное разбирательство пока идет. Мы на их стороне. Считаем, что дом нужно признать аварийным.Жители намерены идти до конца. Говорят, продолжат и дальше писать жалобы, пока не добьются справедливости.Мария Артес. Илья Хлудов "Вести - Владимир"