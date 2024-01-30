В столице формируется корпус наблюдателей за предстоящим голосованием.

В столице формируется корпус наблюдателей за предстоящим голосованием.На заседании Общественной палаты Москвы принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за мартовскими выборами президента России. Его возглавил председатель Комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Его кандидатура поддержана единогласна.Главной задачей штаба Ковалев назвал обеспечение максимальной прозрачности избирательного процесса."Для этого мы серьезно готовимся и формируем Корпус наблюдателей: часть из них работает непосредственно на участках, другие посменно в круглосуточном режиме ведут видеонаблюдение из штаба", – сказал он.Заместителями председателя штаба стали Александр Асафов, который будет курировать информационное сопровождение, и Илья Массух – он встанет во главе электронного штаба.Также начался набор в корпус наблюдателей. Узнать о его работе и записаться можно на .Ранее на портале mos.ru появился с информацией о выборах президента России. Посетители узнают все о процедуре голосования и нововведениях, а также адреса избирательных участков.Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в столице и полная учетная запись на mos.ru.Мэр Москвы Сергей Собянин 28 декабря избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе и поставил подпись в его поддержку.