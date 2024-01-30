В результате ДТП ночью на улице Владимира сгорел грузовик. Сегодня, 30 января в 2 часа 4 минуты...

В результате ДТП ночью на улице Владимира сгорел грузовик.Сегодня, 30 января в 2 часа 4 минуты поступил сигнал о возгорании на улице Горького, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Оба они загорелись, один из большегрузов сгорел целиком.Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 30 кв. м.Сообщений о пострадавших нет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.