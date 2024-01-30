В результате ДТП ночью на улице Владимира сгорел грузовик.
Сегодня, 30 января в 2 часа 4 минуты...
В результате ДТП ночью на улице Владимира сгорел грузовик.
Сегодня, 30 января в 2 часа 4 минуты поступил сигнал о возгорании на улице Горького, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Оба они загорелись, один из большегрузов сгорел целиком.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 30 кв. м.
Сообщений о пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.