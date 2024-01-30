Сообщается, что музыкантов собирались депортировать, но они по-прежнему удерживаются в миграционном центре.

Сообщается, что музыкантов собирались депортировать, но они по-прежнему удерживаются в миграционном центре.Сегодня в нашей стране сложно встретить человека, который бы не слышал ни одной песни этой нашумевшей группы. Более того, творчество этого коллектива очень любят слушатели, живущие за границей. Поэтому "Би-2" часто гастролируют и выступают для поклонников в разных уголках планеты. Однако не везде и не всегда их приезду рады местные власти.Ранее "Дни.ру" , что участников "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда. Коллектив беспрепятственно въехал в страну и провел там концерт, но сразу после выступления был задержан из-за отсутствия разрешения на работу. Уточнялось, что музыкантов приговорили к штрафам, но не к большим.СМИ писали, что артисты должны будут провести в Центре временного содержания иммиграционной полиции некоторое время, а затем их депортируют. Однако на свободу, как стало известно, задержанных участников "Би-2" по-прежнему не пускают. Недавно в Сети появилась информация, что музыкантов собрались отправлять в Израиль, а не в Россию, как предполагалось ранее. Теперь же выяснилось, что это решение отменили.В официальном канале коллектива появилось сообщение о том, что его участники до сих пор находятся в тайской камере на 80 мест. Музыкантов группы "Би-2" по-прежнему не выпустили из миграционного центра, несмотря на купленные авиабилеты. Судьба их, судя по всему, остается неопределенной.* на фото Игорь Бортник (Лева "Би-2") внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.