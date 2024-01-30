Erid: 4CQwVszH9pWvoHgSbzp Видеосервис Wink подключили более 115 тысяч жителей Владимирской и...

Erid: 4CQwVszH9pWvoHgSbzpВидеосервис Wink подключили более 115 тысяч жителей Владимирской и Ивановской областейВо Владимирской и Ивановской областях число абонентов, подключивших Wink, превысило 115 тысяч. За 2023 год видеосервис выбрали более 16 тысяч пользователей. Наиболее востребован он оказался во Владимире, Иванове, Коврове, Муроме и Шуе.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«С приходом оптоволоконных технологий всё больше абонентов получают доступ к качественным цифровым услугам, в том числе и к Wink. Прошлый год побил все рекорды по количеству новых пользователей видеосервиса благодаря его эксклюзивному контенту. При этом мы, со своей стороны, рекомендуем клиентам выбирать пакетные предложения, которые включают не только видеоплатформу, но и интернет и мобильную связь для всей семьи. За счет объединения нескольких услуг в единый тарифный план абоненты могут существенно экономить».Анфиса Алтухова, жительница г. Коврова:«У нас трое детей. Мальчики делят одну комнату, но интересы у них разные. Старший любит музыкальные и развивающие каналы, средний в последнее время “подсел” на сериалы, а маленькому мультики подавай. Wink нам подошел идеально: весь необходимый контент под одной учетной записью. Теперь и каждый ребенок смотрит что-то свое на личном гаджете, и мы с мужем в это время и с этим же аккаунтом пользуемся видеосервисом. Раньше со спутниковым ТВ даже не мечтали о таком разнообразии».Подключить Wink можно на любом гаджете или Smart TV, скачав специальное приложение и пройдя несложную регистрацию.Для обычных телевизоров понадобится специальная приставка Wink+, работающая на операционной системе Android. Устройство представляет собой компактный внешний блок, выступающий в качестве командного центра. Его быструю и бесперебойную работу обеспечивают мощный процессор и большой объем памяти. Телевизор работает в качестве проектора, на который транслируется контент платформы. Также в комплект входит тактильно комфортный пульт лаконичного дизайна, с помощью которого можно управлять как приставкой, так и телевизором.Подробнее ознакомиться с видеосервисом можно на сайте компании или по номеру 8 800 200 30 00.Реклама. ПАО "Ростелеком