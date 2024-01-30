Об этом написали представители мэрии города.

Владимирцев просят убрать транспорт с улиц для уборки дорог от снега. Об этом написали представители мэрии города.Так, комплексная уборка от снега и наледи будет производиться с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 следующего по следующим адресам:Ул. Старо-Гончарная;Ул. Красноармейская;Ул. Жуковского;Ул. Красная Горка;Ул. Кулибина;Ул. 850-летия;Ул. Ново-Гончарная;Ул. Котовского;Ул. Хирурга Контора;Ул. Яблочкова;Площадь Ленина;Загородный проезд;Ново-Гончарный переулок;Октябрьский проспект, от пл. Ленина до ул. Токарева и обратно;Парковки на проспекте Ленина (от ул. Студеная Гора, д. 36А до ул. Верхняя Дуброва и обратно).