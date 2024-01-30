Об этом написали представители мэрии города.
Владимирцев просят убрать транспорт с улиц для уборки дорог от снега. Об этом написали представители мэрии города.
Так, комплексная уборка от снега и наледи будет производиться с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 следующего по следующим адресам:
Ул. Старо-Гончарная;
Ул. Красноармейская;
Ул. Жуковского;
Ул. Красная Горка;
Ул. Кулибина;
Ул. 850-летия;
Ул. Ново-Гончарная;
Ул. Котовского;
Ул. Хирурга Контора;
Ул. Яблочкова;
Площадь Ленина;
Загородный проезд;
Ново-Гончарный переулок;
Октябрьский проспект, от пл. Ленина до ул. Токарева и обратно;
Парковки на проспекте Ленина (от ул. Студеная Гора, д. 36А до ул. Верхняя Дуброва и обратно).