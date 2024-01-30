Владимирская делегация примет участие в Дне культуры, который 30 января пройдёт в рамках Международной выставки-форума Россия.

Владимирская делегация примет участие в Дне культуры, который 30 января пройдёт в рамках Международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказала регионального правительства.Делегацию наших земляков возглавит министр культуры Владимирской области Ольга Демина.Весь день на региональной площадке сотрудники Мстёрского художественного музея будут проводить мастер-классы. Кроме того, посетители экспозиции смогут насладиться выступлением «Владимирских рожечников».