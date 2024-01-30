28-летний владимирец побоялся сообщить супруге о том, что потратил 8 тысяч рублей на ставки. В его голове возник хитрый план – списать все на мошенников. Вот только мужчина не учел, что за

28-летний владимирец побоялся сообщить супруге о том, что потратил 8 тысяч рублей на ставки. В его голове возник хитрый план – списать все на мошенников. Вот только мужчина не учел, что за заведомо ложный донос о преступлении грозит уголовное дело. Как сообщили в УМВД, растратчик семейного бюджета обратился в отделение полиции и сообщил, что неизвестные