Администрация города довела ситуацию со снегом и автобусами до коллапса - заявил Прокурор Владимирской Области.

На пресс-конференции прокурор Владимирской области Иван Грибов резко раскритиковал администрацию Владимира за плохую работу по уборке снега и по организации работы общественного транспорта. Не смотря на закупку новой техники прорыва не произошло и снег остался основной причиной аварий общественного транспорта.Ситуацию с уборкой снега во Владимире прокурор назвал «коллапсом», а с общественным транспортом - «бардаком». За зиму мэрии было выписано 150 штрафов за неубранный снег, но это не помогло. Что касается транспорта, то работу с ним, особенно в новогодние каникулы, Иван Грибов назвал провальной.Те же мысли пишут жители Владимира в социальных сетях: «Проезд практически невозможен... Кто повыше - едет кое-как, кто пониже - вспоминая чью-то маму», «Нам, жителям, приходится залазить на сугробы! Сколько можно мучаться жителям?»Будут ли сделаны выводы и уберут ли снег с улиц Владимира пока не ясно.