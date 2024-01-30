Об этом сообщили в телеграм-канале Избирательной комиссии Владимирской области.

Во Владимир доставили специальные марки для избирательных бюллетеней. Об этом сообщили в телеграм-канале Избирательной комиссии Владимирской области.Специальные знаки прибыли из ЦИК России. На заседании их распределили между территориальными комиссиями, после чего их передадут в муниципалитеты, а там уже их отправят в избирательные участки.Напомним, специальная марка – это голографический стикер, которая гарантирует защиту бюллетеня от подделывания. Такая наклейка наносится на каждый документ вручную.