Во Владимире подорожало социальное жилье Социальное жильё в областном центре подорожало. Теперь...

Во Владимире подорожало социальное жильеСоциальное жильё в областном центре подорожало. Теперь квадратный метр недвижимости стоит 83 тысячи 736 рублей.Новую стоимость утвердил глава города, Дмитрий Наумов. Данные применяют при расчёте соцвыплат на приобретение недвижимости или постройку дома для семей, которые вошли в специальные госпрограммы.Кроме того, стоимость квадрата важна и при расчёте жилищных субсидий госслужащим, работникам госучреждений и сотрудникам бюджетных сфер.Для сравнения: в третьем квартале прошлого года квадратный метр жилья стоил 81 тысячу 186 рублей.