Заместителя главврача одного из медучреждений Владимира признали виновной в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

Заместителя главврача одного из медучреждений Владимира признали виновной в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что дама предложила начальнику одной из фирм заключить договор на оказание услуг для медучреждения. Но за это попросила провести ремонт в её квартире. Стоимость работ составила порядка 66 тыс. рублей.Суд приговорил женщину к штрафу в 700 тыс. рублей и на 2,5 года лишил права занимать определённые должности в госучреждениях здравоохранения.«Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.