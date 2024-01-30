Виновной признали женщину, которая занимала должность заместителя главврача, а еще работала руководителем контрактной службы одного из медицинских учреждений областного центра. Как

Виновной признали женщину, которая занимала должность заместителя главврача, а еще работала руководителем контрактной службы одного из медицинских учреждений областного центра. Как сообщили в Следкоме, в 2017 году, занимая эти должности, 49-летняя жительница Владимира обеспечила руководителю коммерческой организации заключение медучреждением контрактов на выполнение различных работ с подконтрольным ему юридическим лицом на общую сумму свыше 800 тысяч