Во Владимире перед судом предстанет житель Ивановской области.

Во Владимире перед судом предстанет житель Ивановской области. Мужчину обвиняют в покушении на грабёж, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры 33-го региона.Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Правоохранители установили, что мужчина решил похитить драгоценности из ювелирного отдела одного из торговых центров Владимира. Он попросил продавца продемонстрировать ему золотой браслет, и работник торговой точки достал планшет с украшениями. Фигурант тотчас их схватил и побежал на улицу.Продавец пустился в погоню, и в этот момент житель Ивановской области поскользнулся и упал. Торговец смог задержать мужчину, но тот несколько раз его ударил.В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.