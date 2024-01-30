Китайская марка автомобилей Haval отзовет более 32 тысяч автомобилей, выпущенных в России, из-за возможных проблем с электрикой.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает, что по территории России будут отозваны модели Haval F7 и Haval F7x. Они выпускались с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023 года. Владельцев автомобилей уведомят по телефону или письмом, а также можно будет узнать отзовут ли машину на сайте Auto.ru. Ремонт будет сделан бесплатно, нужно лишь доставить своё транспортное средство в ближайший дилерский центр.Проблема с этими автомобилями заключается в том, что существует риск попадания влаги в разъем жгута проводов под сиденьем, а это может привести к короткому замыканию.Автомобили Haval отзывают уже во второй раз. В прошлом году компания пошла на такой шаг из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключенного к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме F7 и F7x эту, проблему обнаружили в моделях Jolion и Dargo.