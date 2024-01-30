Как сообщили в Роспотребнадзоре, в текущий эпидемический сезон в регионе выявили 102 случая гриппа A(H3N2), он же Гонконгский грипп. За прошедшую неделю в области обнаружили 9 пациентов с этим

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в текущий эпидемический сезон в регионе выявили 102 случая гриппа A(H3N2), он же Гонконгский грипп. За прошедшую неделю в области обнаружили 9 пациентов с этим заболеванием. Гонконгский грипп проявляется стремительно – от момента заражения до первых симптомов обычно проходит 1-2 дня. Среди основных симптомов: першение в горле, заложенность носа, высокая температура