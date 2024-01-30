Во Владимирской области нелегальные мигранты незаконно производили рыбные консервы.
Полицейские...
Во Владимирской области нелегальные мигранты незаконно производили рыбные консервы.
Полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства среди работников частного предприятия, производящего рыбные консервы.
- Мои коллеги установили, что граждане одной из республик Средней Азии не имели разрешений на осуществление трудовой деятельности в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Кроме того, некоторые из них находились на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка.
В отношении 20 мигрантов приняты решения о сокращении срока пребывания в Российской Федерации и аннулированы действующие визы. 13 иностранцев будут выдворены с территории нашей страны.
В отношении предполагаемого организатора незаконной миграции возбуждено уголовное дело.
Фото и видео: ТГ Ирина Волк: Про службу и про личное и Towfiqu barbhuiya on Unsplash