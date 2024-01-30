Во Владимирской области нелегальные мигранты незаконно производили рыбные консервы. Полицейские...

Во Владимирской области нелегальные мигранты незаконно производили рыбные консервы.Полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства среди работников частного предприятия, производящего рыбные консервы.- Мои коллеги установили, что граждане одной из республик Средней Азии не имели разрешений на осуществление трудовой деятельности в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Кроме того, некоторые из них находились на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка.В отношении 20 мигрантов приняты решения о сокращении срока пребывания в Российской Федерации и аннулированы действующие визы. 13 иностранцев будут выдворены с территории нашей страны.В отношении предполагаемого организатора незаконной миграции возбуждено уголовное дело.Фото и видео: ТГ Ирина Волк: Про службу и про личное и Towfiqu barbhuiya on Unsplash