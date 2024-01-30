Об этом пишут в пресс-службе Правительства региона.

Во Владимирской области стартовали ярмарки вакансий-2024. Об этом пишут в пресс-службе Правительства региона.Так, за первую в этом году ярмарку, которую, по традиции, организовывают Центры занятости, было принято более 200 человек, 70 из которых заполнили анкеты и прошли собеседования у работодателей, которых, к слову, было 29. Соискателям было предложено более двух тысяч вакансий.Кстати, за тот год биржи труда провели 435 подобных мероприятий, было трудоустроено более тысячи граждан. Около трети из числа – молодёжь, рассказали в Министерстве труда.