В Суздальском районе ученики и педагоги Порецкой школы начали акцию «Привет, малыши», в рамках которой стали вязать тёплые вещи для недоношенных малышей.

В Суздальском районе ученики и педагоги Порецкой школы начали акцию «Привет, малыши», в рамках которой стали вязать тёплые вещи для недоношенных малышей. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что вместе со школьниками в акции приняли участие их родители. Совместными усилиями волонтёры уже изготовили 29 вязаных подарков. Все вещи передали в отделения реанимации и патологии новорождённых ОДКБ.Жители Суздальского района не собираются откладывать в сторону крючки и спицы и продолжают вязать шапочки, носочки и тёплые пледы для крох.